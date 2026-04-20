Sarà rinnovato con tutte le parti interessate mercoledì 22 aprile alle ore 18 presso palazzo San Domenico a Barletta il Protocollo di collaborazione per la prevenzione dei gesti suicidari e la tutela delle vittime di reato. In questo modo si intende rafforzare un percorso già avviato e consolidato nel tempo, che trova il suo spazio fisico nella Stanza Divina nel Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barletta. Il protocollo che vede coinvolti il Questore della BAT, Dott. Alfredo Fabbrocini, il Sindaco di Barletta, Dott. Cosimo Cannito, l’Osservatorio Nazionale Violenza e Suicidio con il presidente Dott. Stefano Callipo, l’Associazione Divine del Sud con la presidente Dott.ssa Francesca Rodolfo, il Commissario Straordinario dell’ASL BT, Dott.ssa Tiziana Di Matteo e il Presidente della Provincia BT, Dott. Bernardo Lodispoto, conferma e potenzia una sinergia strutturata tra istituzioni e Associazioni, con l’obiettivo primario di intercettare precocemente le situazioni di disagio e vulnerabilità e offrire un supporto concreto alle persone in condizioni di fragilità, promuovendo il benessere individuale e collettivo. Elemento centrale dell’accordo è il rafforzamento degli spazi di ascolto e supporto all’interno de “La Stanza Divina”, concepita principalmente come luogo dedicato alla prevenzione dei gesti suicidari e di contrasto a ogni tipo di violenza, dove le persone in condizioni di profonda sofferenza possono trovare ascolto da parte di personale qualificato, come assistenti sociali, medici, psicologi, psicanalisti e avvocati, che continuerà a prestare il proprio servizio a titolo gratuito.

Obiettivo, costruire una rete efficace in grado di riconoscere i segnali di disagio e intervenire prima che la sofferenza si trasformi in emergenza. Si tratta del consolidamento di un modello di sicurezza partecipata, in cui la tutela della vita e della dignità della persona assume un ruolo centrale. La sicurezza viene così intesa non solo come contrasto all’illegalità, ma come prevenzione, ascolto e vicinanza concreta ai cittadini. Con questo rinnovato impegno, la Polizia di Stato e tutti i partner coinvolti ribadiscono la volontà di promuovere una cultura dell’empatia, della prevenzione e del sostegno, affinché nessuno venga lasciato solo nei momenti di maggiore difficoltà.

Alla conferenza moderata dal giornalista Francesco Saverio Rossi, direttore di Buonasera24.it saranno presenti i professionisti che operano nella Stanza Divina, guidati dalla presidente regionale, Agata Oliva e il personale della Polizia di Stato in servizio presso l’Osservatorio permanente sul disagio suicidario tra gli appartenenti alle Forze di Polizia.