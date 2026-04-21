Questa mattina il Sindaco Cosimo Cannito ha ricevuto una delegazione delle associazioni dei fotografi FIOF e SIAF. L’incontro ha costituito l’occasione per celebrare il valore artistico e sociale della loro professione e per consegnare un encomio per l’impegno profuso nel valorizzare l’immagine della città a chi, attraverso l’obiettivo, ha saputo raccontare l’evoluzione del nostro territorio. La pergamena è stata consegnata a Ninni Calvaresi, Ruggiero Corvasce, Ruggiero Dicorato, Gianni Faggella, Raffaele Lamonaca, Giuseppe Marchisella, Nunzio Matera, Angelo Milillo, Salvatore Milillo e Giuseppe Sarcina.

Il Sindaco ha sottolineato come «la fotografia non è soltanto un’espressione estetica, ma un pilastro fondamentale della memoria storica. Le immagini prodotte dai professionisti locali rappresentano un archivio visivo inestimabile, capace di preservare l’identità della comunità e di documentare le trasformazioni urbanistiche, sociali e umane del tempo. Ogni scatto di questi professionisti è un frammento di storia che consegniamo alle future generazioni».