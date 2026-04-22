50 milioni di euro nel quadriennio 2022-2025, di cui oltre la metà derivanti da risorse comunali, per rispondere ai bisogni della parte più fragile della città. A Barletta l’assemblea plenaria promossa dall’assessorato al Welfare, nella sala rossa del castello, diventa un momento di confronto tra istituzioni, operatori e sindacati per fare il punto sui risultati del vecchio Piano Sociale di Zona ed avviare la concertazione che porterà a definire la programmazione dei prossimi 4 anni.
La morte del senza tetto Jacopo Musci ha riportato l’attenzione sulla necessità di interventi strutturati a sostegno delle persone che vivono in condizioni di grave marginalità sociale.
Il servizio.