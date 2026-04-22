“Il via libera al Piano triennale dei fabbisogni del personale 2026-2028 dell’Arif è una buona notizia sia a livello occupazionale che di presidio del territorio”. Così il presidente del gruppo Per la Puglia, Ruggiero Passero.

“L’ingresso complessivo di 85 unità a tempo indeterminato, tra figure tecniche, amministrative e operative previsto dal Piano – afferma Passero – andrà a rafforzare l’efficienza delle attività di Arif nella tutela del patrimonio boschivo, la gestione delle risorse irrigue e il supporto al comparto agricolo. L’obiettivo è stato raggiunto grazie all’impegno dell’assessore Francesco Paolicelli, cui va il mio plauso, e conferma – conclude Passero – la volontà del governo regionale di rendere Arif sempre più presente e operativa sul territorio”.