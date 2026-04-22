Per consentire la realizzazione della rotatoria all’intersezione tra viale Regina Elena, via Cafiero e via Vespucci, con ordinanza dirigenziale dell’Ufficio Traffico è stato istituito, da mercoledì 22 aprile sino all’11 maggio 2026 (o comunque sino a cessate esigenze), un percorso temporaneo per i mezzi pesanti diretti al porto.

Il provvedimento stabilisce che “gli autocarri con massa superiore a 35 quintali dovranno percorrere per il raggiungimento del porto via Ammiragli Casardi, viale Regina Elena e via Cafiero”.

Inoltre, per evitare intralci al transito di tali veicoli, su via Ammiragli Casardi (nel tratto da rotatoria presso l’Ipercoop a via Mauro) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione valido dalle ore 00 alle 24 per tutte le categorie di veicoli, ambo i lati della carreggiata.

In via Trani su ambo i sensi di marcia sarà presente la segnaletica temporanea di preavviso e direzione obbligatoria per gli autocarri sia presso l’intersezione con via Vespucci che presso la rotatoria Ipercoop. L’ingresso dei bus al terminal di via Vespucci avverrà regolarmente.

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