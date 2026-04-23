L’Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali, con il sostegno di Confapi Bari Bat, ha organizzato una serie di incontri formativi gratuiti dal titolo «Talk d’Impresa – Rassegna d’incontri per l’imprenditore che si evolve», che si svolgeranno con cadenza mensile a Barletta dal 24 aprile al 31 luglio 2026. Gli appuntamenti si terranno presso il Cinema Opera di Barletta con inizio alle 17:30.

Il primo incontro è fissato per oggi 24 aprile e sarà dedicato al tema «La Sicurezza dell’azienda», declinato in tre interventi. L’avvocato Cristian Finotti affronterà il tema della sicurezza delle persone, mentre l’avvocato Donato La Muscatella e la dottoressa Valentina Grazzi parleranno della sicurezza del patrimonio materiale e immateriale dell’impresa. Chiuderà la sessione Matteo Stabellini di Jestersoft, con la testimonianza diretta di un imprenditore su come rendere la propria azienda conforme alla normativa NIS2 anche senza l’obbligo di farlo.

Il secondo appuntamento è previsto per il 15 maggio e sarà incentrato su «Governo societario e sviluppo». Interverranno il dottor Filippo Tresca sui sistemi di governo dell’impresa e l’avvocato La Muscatella su come governare i dati per conoscere, controllare e migliorare l’azienda. La testimonianza imprenditoriale sarà affidata a Savino Lapalombella di Media One.

«Con grande attenzione, di intesa con l’Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali, rappresentata in Puglia dall’avvocato Angelo Ginex, abbiamo voluto organizzare una serie di incontri che mettessero al centro le esperienze concrete di professionisti e imprenditori» ha dichiarato il dottor Adriano Dimatteo, uno dei promotori dell’iniziativa, sottolineando come il taglio concreto e diretto dei talk sia pensato in un’ottica di crescita a tutto tondo dell’imprenditore, «tenuto conto che la velocità del mondo dell’impresa è sempre più forte in tutti i contesti economici».