È stato rinnovato questa mattina nel Palazzo del Governo di Barletta il Protocollo d’Intesa tra la Prefettura di Barletta Andria Trani e l’Associazione Bancaria Italiana, finalizzato a rafforzare le misure di prevenzione e contrasto della criminalità ai danni delle banche e della clientela. L’accordo è stato sottoscritto dal prefetto Flavia Anania e dal presidente dell’ABI di Bari, Marco Iaconis, alla presenza dei vertici provinciali delle forze di polizia e dei rappresentanti degli istituti di credito operanti sul territorio.

L’intesa, rinnovata alla luce dell’evoluzione dei fenomeni criminosi e delle più recenti direttrici strategiche in materia di ordine e sicurezza pubblica, punta a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e sistema bancario per la promozione di misure integrate di prevenzione e contrasto alla criminalità, con particolare riguardo ai reati predatori, agli atti vandalici e terroristici e alle aggressioni al personale.

Tra i punti cardine del protocollo figura il potenziamento dello scambio informativo tra banche e forze di polizia, anche attraverso l’utilizzo di un database anticrimine gestito dall’OSSIF, il Centro di Ricerca dell’ABI sulla sicurezza anticrimine, e l’adozione di standard minimi e omogenei per la sicurezza delle filiali e delle apparecchiature ATM. Prevista inoltre la realizzazione di una mappatura integrata dei sistemi di videosorveglianza e delle misure di sicurezza, funzionale alle esigenze operative delle prefetture e delle forze dell’ordine, nonché la promozione di iniziative di formazione e diffusione della cultura della sicurezza, con particolare attenzione alla prevenzione delle truffe ai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Con la firma odierna, Prefettura e ABI consolidano un modello avanzato di governance della sicurezza fondato sulla cooperazione interistituzionale e sull’innovazione degli strumenti di prevenzione, a tutela dei cittadini, degli operatori economici e della stabilità del sistema territoriale.