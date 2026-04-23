La Regione Puglia porta le buone pratiche per la riduzione e la gestione ottimale dei rifiuti urbani nelle scuole grazie al progetto “La Puglia che fa la differenza!” destinato agli alunni delle classi quinte del ciclo della scuola primaria. Obiettivo del progetto è applicare il metodo dell’apprendimento attivo alla gestione dei rifiuti urbani, così da rendere i bambini consapevoli delle buone pratiche per la tutela dell’ambiente e renderli a loro volta educatori degli adulti.

Dopo aver visitato gli istituti scolastici “Monsignor Petronelli” e “Musti-Dimiccoli” della provincia Bat, oggi l’assessore regionale all’Ambiente e al Clima, Debora Ciliento, e l’attore Antonio Stornaiolo, hanno presentato il progetto e distribuito i quaderni con informazioni, giochi e fumetti sulla raccolta differenziata e contro gli sprechi, agli studenti del plesso “Goffredo Mameli” dell’I.C. Japigia 2-Torre a Mare di Bari.

«In una Puglia che vuole fare la differenza bisogna partire dai bambini che hanno una grande capacità di apprendere e di riportare quanto appreso, in questo caso a scuola, anche nella vita in famiglia – ha detto l’assessore Ciliento -. I bambini capiscono facilmente cosa è giusto e cosa è sbagliato, ecco perché dobbiamo renderli sempre più protagonisti della vita di comunità. Fare una buona raccolta differenziata, non disperdere i rifiuti per strada, nei giardini o in mare, non sprecare acqua e cibo perché ci sono altri bambini che soffrono e che non ne hanno abbastanza, riutilizzare materiali di scarto per giocarci o fare qualche lavoretto creativo, sono concetti e attività che da sempre, e ancor di più negli ultimi anni, vedono i bambini e le scuole parte attiva. Con questo quaderno forniamo un’ulteriore occasione di gioco e di informazione per rafforzare i concetti di raccolta differenziata e lotta agli sprechi».

«La calorosa accoglienza che ci è stata riservata dalle comunità scolastiche conferma che a scuola ancora si insegna a essere ospitali e generosi. Doniamo questi quaderni affinché i più piccoli facciano la differenza e ci aiutino a rendere la Puglia sempre più bella, pulita, apprezzata e rispettata», ha aggiunto Stornaiolo.

Il progetto coinvolge 148 scuole, 375 classi di quinta elementare per un totale di circa 6600 studenti di 32 Comuni pugliesi, in cui la raccolta differenziata fatica a raggiungere buone percentuali. Complessivamente verranno distribuiti 15.000 quaderni. Antonio Stornaiolo, testimonial del progetto, ha già presentato i quaderni all’I.C. “Foscolo Gabelli” di Foggia e nei prossimi giorni si recherà presso altri due istituti scolastici in provincia di Taranto e di Lecce.