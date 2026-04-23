Il Comitato Vie Donizetti e Rossini torna a denunciare il degrado e l’abbandono in cui versa via Bellini nel tratto compreso tra via Piccinni e via Canosa, nel quartiere Borgovilla di Barletta. Una situazione già segnalata in passato dal comitato insieme a cittadini e fedeli della vicina chiesa e parrocchia di San Paolo Apostolo, ma che a quanto risulta non ha ancora trovato risposta da parte dell’amministrazione comunale.

La strada si presenta priva di asfalto, sprovvista di marciapiede e di illuminazione pubblica, risultando pericolosa per i pedoni che la percorrono. Sul lato di via Canosa, una serie di paletti delimita la circolazione veicolare, trasformando di fatto la zona in un’area utilizzata da alcuni residenti esclusivamente come parcheggio privato di fatto.

Il comitato chiede con urgenza tre interventi specifici: l’asfaltatura del tratto stradale per migliorare sicurezza e qualità della vita dei residenti, l’installazione dell’illuminazione pubblica per garantire visibilità e sicurezza nelle ore notturne e la rimozione dei paletti con la conseguente apertura della strada al traffico veicolare su via Canosa, per migliorare la circolazione e l’accessibilità di una zona che ospita non soltanto una chiesa e una parrocchia, ma anche una scuola elementare e rappresenta un collegamento importante da e verso il locale ospedale.

«È bene ribadire e affermare con forza che questi interventi siano effettuati con urgenza, per garantire la sicurezza e il benessere dei residenti e degli utenti della strada» sottolinea il Comitato Vie Donizetti e Rossini, che auspica una risposta concreta e tempestiva da parte delle istituzioni competenti.