Iniziano oggi, venerdì 24 aprile, i lavori del progetto PNRR denominato “Darsena pescatori e borgo marinaro” che prevede la riqualificazione dello spazio urbano, esteso per circa 4.500 mq, tra la Lega Navale e via Cafiero. L’area, conosciuta anche come ex stazione ferroviaria di Barletta marittima, è stata completamente dismessa dal 1982. Il progetto, che ha già ottenuto i pareri di conformità di Soprintendenza, Autorità Portuale e Capitaneria di Porto, prevede la creazione di nuovi percorsi della viabilità, la realizzazione della rete fognaria bianca per la raccolta delle acque piovane (per risolvere l’annoso problema degli allagamenti), il rifacimento della strada con marciapiedi e parcheggi, il prolungamento della pista ciclabile, l’impianto di illuminazione a LED e nuovi impianti semaforici.

Per il Sindaco Cosimo Cannito «Questi luoghi, collegati alla storia industriale e portuale della nostra città, allo stato attuale in uno stato di degrado, diventeranno spazi di relax e socializzazione e permetteranno ai cittadini di vivere in sintonia con la loro bellezza paesaggistica. Inoltre, siamo in attesa della pubblicazione del bando regionale per finanziare con il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura l’ammodernamento della darsena e dello scalo di alaggio. Il progetto è già pronto.

Ai cittadini chiedo, come sempre, di pazientare per i possibili disagi che i lavori in corso potrebbero comportare in considerazione della modifica della viabilità per consentire gli interventi. A tal proposito lunedì 27 aprile, presso la Lega Navale, sarà presentato alle ore 10, ai portatori di interesse e ai cittadini, il progetto e la viabilità. Prevalga la consapevolezza che, alla fine, questa zona sarà restituita ai cittadini più funzionale e vivibile».

La durata degli interventi è di circa 180 giorni, l’impresa aggiudicataria dei lavori è il Consorzio Compact S.c.a.r.l. di Roma, il costo è di 600mila euro.