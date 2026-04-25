Mercoledì 29 Aprile 2026 alle ore 17:30, presso la Galleria del “Teatro G. Curci” in Corso V. Emanuele, si terrà la Cerimonia di premiazione del Concorso pittorico “Immagini in Movimento”.

Giunto alla sua terza edizione, il concorso è curato dalle associazioni Arte&BallettO e Centro Studi “Barletta in Rosa A.P.S.” col patrocinio del Comune di Barletta. I numerosi elaborati realizzati da studenti e studentesse appartenenti a Circoli Didattici e Istituti Superiori della Città, sono stati esaminati dalla commissione artistica composta dalla prof.ssa Carmen Ventrice (docente di danza), Giuseppe Arcieri (regista), Francesco Gentile (artista e pittore) e Clelia Lomaistro, vincitrice della 2^ edizione del concorso.

Alla cerimonia, aperta alla cittadinanza tutta, presenzieranno anche figure istituzionali dell’Amministrazione comunale di Barletta, e vedrà la presenza dei Dirigenti scolastici, dei docenti e delle famiglie degli studenti in gara, nonché delle Junior di “Barletta in Rosa”.

L’evento rientra nel programma dedicato alla Giornata Internazionale della Danza, evento promosso dall’Unesco e organizzato a Barletta da oltre un decennio dal coreografo Mauro de Candia.