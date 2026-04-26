La festa del Barletta, che torna a riveder le stelle della Serie C dopo 11 anni e celebra con i suoi tifosi un traguardo tagliato nel turno precedente. La festa di Mateus Da Silva, autore di una doppietta e mattatore biancorosso. La festa di Riccardo Lattanzio, capitano che ci mette la firma. È 3-0 sull’Acerrana, avversario già condannato all’Eccellenza, in un pomeriggio di entusiasmo puro, con 8000 tifosi sugli spalti e coreografie da brividi.

LE FORMAZIONI

Paci ne cambia cinque rispetto al successo sull’Heraclea: torna Manetta in difesa, c’è Cancelli a centrocampo, trequarti rinnovata con Alma, Lattanzio e Dicuonzo a supporto di Da Silva. Acerrana disposta con il 4-3-3 da Nappi: Talamo guida l’attacco.

IL PRIMO TEMPO

3’ GOL BARLETTA Mettono subito le cose in chiaro i biancorossi: tre minuti e Coccia va al cross, Da Silva beffa la concorrenza a centro area e di testa batte Rizzitano. 1-0 e undicesima reste in campionato per il centravanti brasiliano;

10’ ACERRANA Che reagisce dopo tanta pressione biancorossa: traiettoria velenosa in area, Ragone scavalcato dal pallone e Padulano calcia in curva;

16’30’’ BARLETTA Cancelli a un passo dal primo gol stagionale. Errore in uscita dell’Acerrana, il numero 8 controlla al limite e calcia, Rizzitano si fa perdonare respingendo con i piedi;

23’ GOL BARLETTA Il raddoppio biancorosso è nell’aria e si materializza al 23’: Da Silva pennella da destra, Lattanzio non finalizza in acrobazia ma lo fa sul rimpallo successivo. 2-0 e gol numero nove in campionato per il capitano biancorosso;

26’ SOSTITUZIONE ACERRANA Franci per Salemme

30’ BARLETTA ma è monologo biancorosso: Da Silva per Alma, mancino aperto e respinta di Rizzitano con i pugni;

38’ ACERRANA Si sporca i guantoni anche Fernandes, per raccogliere questo innocuo colpo di testa di Talamo;

41’ BARLETTA Flirta con la doppietta Lattanzio: il capitano ammortizza un cross di Coccia da destra e colpisce a botta sicura, Rizzitano felino nella respinta. Si va sul 2-0 all’intervallo

IL SECONDO TEMPO

Ritmi blandi

9’ SOSTITUZIONI BARLETTA Malcore per Lattanzio e Piarulli per Cancelli

Standing ovation

12’ ACERRANA Coppola, inserito da Nappi per Selvaggio, prova a incidere su invito di Padulano. Bravo Fernandes in uscita;

16’ BARLETTA Malcore entra in partita da assistman: cioccolatino per Alma che solo davanti a Rizzitano spreca calciando sul fondo.

20’ SOSTITUZIONI BARLETTA applausi anche per Franco, sostituito da Cerutti,

21’ BARLETTA Piarulli ci prova con il mancino a giro, alto di poco;

22’ GOL BARLETTA Il tris è nell’aria e lo firma Da Silva: imbucata per Malcore in area, il rimpallo favorisce il numero 19 che con una finta di corpo manda al bar Donnarumma e con il destro brucia Rizzitano. 3-0 e sono 12 in campionato per il brasiliano;

28’ SOSTITUZIONE BARLETTA decibel altissimi al momento del cambio Da Silva-Guadalupi

29’ ACERRANA Talamo l’ultimo a mollare: botta dalla distanza, Fernandes in traiettoria;

32’ BARLETTA Laringe entra in partita così: riceve da Guadalupe, entra in area e apre il sinistro. Rizzitano presente;

35’ BARLETTA calcia alle stele Malcore da ottima posizione;

FISCHIO FINALE: Barletta-Acerrana 3-0

IL TABELLINO DI BARLETTA-ACERRANA 3-0:

BARLETTA (4-2-3-1): Fernandes; Coccia, Manetta, Bizzotto, Ragone; Cancelli (10’ st Piarulli), Franco (20’ st Cerutti); Alma (20’ st Laringe), Lattanzio (10’ st Malcore), Dicuonzo; Da Silva (29′ st Guadalupi). A disposizione: Caputo, Basso, Giambuzzi, Martano. Allenatore: Paci.

ACERRANA (4-3-3): Rizzitano; Palumbo (10’ st Coppola), Nenci, Donnarumma (23’ st Picardi), Nunzella; Selvaggio (10’ st Boccia), Serio, Salemme (27’pt Franci); Padulano (23’ st Amabile), Talamo, Barbetta. A disposizione: Trematerra, Longo, Siciliano, Manfrellotti. Allenatore: Nappi.

ARBITRO: Stefano Selva di Alghero

ASSISTENTE 1: Dario Fantaccione di Cinisello Balsamo

ASSISTENTE 2: Giovanni Fiordi di Gubbio

RETI: 3’ pt Da Silva, 23’ pt Lattanzio, 22’ st Da Silva

NOTE. Angoli: 8-2. Ammoniti: 16’ pt Dicuonzo (B), 33’ pt Nunzella (A), 44’ pt Franci (A). Recupero: 1’-