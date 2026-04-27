L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che il termine ultimo per la presentazione delle istanze di aggiornamento della graduatoria valevole per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) è fissato per il giorno 14 maggio 2026.

Al fine di garantire la corretta gestione delle assegnazioni e il rispetto dei tempi amministrativi, si comunica formalmente che non sarà concessa alcuna proroga oltre la data indicata e che è necessario completare anche le domande rimaste in “bozza”. L’invito a procedere con sollecitudine è rivolto in particolare a due categorie di utenti:

• Soggetti già in graduatoria: tutti coloro che sono già inseriti nella graduatoria vigente hanno l’onere di presentare domanda di aggiornamento per confermare il proprio punteggio o dichiarare eventuali variazioni del nucleo familiare, del reddito o delle condizioni abitative.

• Domande in corso (bozze): si segnala la presenza di numerose istanze caricate nel sistema ma non ancora inoltrate ufficialmente. Si ricorda che le domande salvate come “bozza” non hanno alcun valore legale e non verranno prese in considerazione. Gli utenti devono assicurarsi di cliccare sull’invio definitivo entro la scadenza.

Le istanze devono essere trasmesse esclusivamente secondo le modalità previste dal bando tramite portale web: https://servizi.comune.barletta.bt.it/siaweb e accedendo al modello con SPID o CIE.

Nota bene: La mancata presentazione dell’aggiornamento entro il 14 maggio comporterà l’esclusione dalla nuova graduatoria nonché l’impossibilità di veder riconosciuti nuove condizioni intervenute. Per assistenza o informazioni, i cittadini possono rivolgersi presso i punti di “facilitazione digitale” nelle sedi comunali, previa prenotazione e forniti di SPID/CIE, o ai CAF e Patronati presenti sul territorio.