Pubblichiamo la nota stampa del Barletta in merito all’addio al calcio di Vincenzo Bellino:

«La S.S.D. Barletta 1922 prende atto della decisione di Vincenzo Bellino di concludere il proprio percorso nel mondo del calcio. La società desidera esprimere il più sentito ringraziamento per il contributo offerto nel corso degli anni, caratterizzati da impegno, passione e profondo attaccamento ai colori biancorossi, con particolare riferimento all’attività svolta e alla dedizione dimostrata nell’ambito del settore giovanile, al quale ha saputo riservare costante attenzione, competenza e cura.

Il suo operato ha rappresentato un elemento significativo nel percorso di crescita del club, contribuendo al raggiungimento di importanti traguardi. A Vincenzo Bellino vanno i migliori auguri per il suo futuro personale e professionale, con la certezza che il legame con Barletta e con questi colori resterà sempre vivo e sincero. La società gli rinnova fin da ora la propria stima e disponibilità per eventuali future collaborazioni».

Di seguito, invece, le parole di Bellino: «La notte porta consigli. E la notte ha rafforzato in maniera ulteriore la scelta già maturata nella serata di ieri. Dopo una attenta ed accurata valutazione dei fatti, ho deciso di mettere un punto definitivo alla mia esperienza nel mondo del calcio. Sono contento, fiero ed orgoglioso di aver contribuito alla realizzazione di un sogno, che con il passare delle settimane è diventato realtà. Ci ho sempre messo impegno, passione e denaro. Non ho mai mollato nei momenti di difficoltà. Ho dovuto sottrarre del tempo alla famiglia e agli impegni lavorativi, in tutti questi anni. L’ho sempre fatto per amore della mia città, Barletta, e per l’orgoglio di rappresentare il calcio biancorosso, in tutte le sue sfaccettature e sfumature. Ora però ritengo sia necessario staccare da quel mondo che mi ha regalato tantissime soddisfazioni. Un ringraziamento lo rivolgo a chi mi ha sostenuto ed è stato al mio fianco in tutti questi anni e al meraviglioso pubblico barlettano che mi ha permesso di vivere momenti indimenticabili. La mia esperienza finisce qui, in maniera irrevocabile. Grazie a tutti, è stato un viaggio bellissimo. Forza Barletta, sempre».