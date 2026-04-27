Pubblichiamo la nota stampa del Comitato di Quartiere 167 in merito alle condizioni del manto stradale all’imbocco della strada statale 16:

«Il Comitato di Quartiere 167 denuncia con fermezza, e ormai senza alcuna sorpresa, la gravissima situazione di pericolo presente nel prolungamento di Via Dante Alighieri, all’incrocio con Vicinale Petraro, in prossimità dell’imbocco della Strada Statale 16 bis e a pochi metri da una rivendita di carburanti.

Ci troviamo di fronte all’ennesimo esempio di incuria amministrativa elevata a sistema. Un tratto stradale che definire dissestato è un eufemismo: una superficie martoriata da buche profonde e diffuse che, nei giorni di pioggia, si trasformano in vere e proprie trappole invisibili per automobilisti, motociclisti e mezzi pesanti. Una roulette russa quotidiana, dove la fortuna sostituisce la manutenzione.

Ma non è tutto. A rendere la situazione ancora più paradossale, se possibile, è la presenza di un armadietto della distribuzione elettrica contenente linee ad alta tensione collocato in una posizione pericolosissima e in condizioni che definire precarie sarebbe riduttivo. Il tutto a ridosso di una stazione di carburanti. Un accostamento che sfiora il grottesco, se non fosse drammaticamente reale. È lecito chiedersi se si stia aspettando l’inevitabile incidente per intervenire. Forse serve un evento eclatante per attirare l’attenzione di chi dovrebbe garantire sicurezza e manutenzione ordinaria? O dobbiamo rassegnarci all’idea che la prevenzione sia ormai considerata un optional?

Il Comitato di Quartiere 167 non intende assistere in silenzio a questo stato di abbandono. Chiediamo interventi immediati, concreti e risolutivi: il rifacimento della sede stradale, la messa in sicurezza dell’impianto elettrico e un controllo serio dell’intera area. Non si tratta di decoro urbano, ma di sicurezza pubblica. E la sicurezza, è bene ricordarlo, non dovrebbe mai dipendere dalla buona sorte».