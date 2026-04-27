Barletta si prepara ad accogliere la 5^ edizione dell’Estemporanea e Temporary Art del Premio Giuseppe De Nittis, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale nazionale. Lìiniziativa, promossa dall’associazione Divine del Sud presieduta dalla giornalista Francesca Rodolfo, si conferma anche quest’anno un evento atteso e partecipato, capace di attrarre artisti da tutta Italia. L’edizione 2026, intitolata “180 anni di Giuseppe De Nittis – Colazione in Giardino”, rientra nel programma ufficiale del Comune delle celebrazioni per il 180° anniversario della nascita di Giuseppe De Nittis, illustre maestro barlettano cui il premio, marchio registrato, è dedicato. L’iniziativa artistico-culturale gode del Patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Barletta-Andria-Trani, Comune di Barletta e Rotary Club di Barletta. Le iscrizioni sono gratuite, i premi in denaro e il divertimento assicurato: una formula vincente che, da cinque anni, anima la città di Barletta trasformandola per un giorno in una suggestiva “rue des peintres”. Come sempre gli artisti dipingono “en plein air” proprio come piaceva a De Nittis. I premi in denaro sono rivolti ai soli artisti maggiorenni: 500 euro e premio per il primo classificato; 250 euro e targa per il secondo; targa e pernottamento per due persone offerto dal B&B Eraclio per il terzo. Ai primi tre classificati saranno inoltre assegnati ingressi gratuiti alla Pinacoteca De Nittis, al Castello e al Museo cittadino. Premi e riconoscimenti speciali saranno conferiti anche alle scuole partecipanti e ai giovani artisti, messi a disposizione dalla cartoleria SudUfficio, dal negozio Bimbo Mania e dalla gioielleria Nuovi Talenti. Durante la giornata sarà possibile visitare la Temporary Art con artisti affermati che esporranno le proprie opere negli spazi del castello. L’arte si esprimerà anche attraverso performance di body painting e pittura su abiti. Evento collaterale, “Colazione in Giardino”, con modelle dell’associazione che indosseranno abiti storici fedelmente riprodotti dalla costumista Charmelle Calabrese, grazie a una importante collaborazione con l’associazione Thempus, posando tra le opere e trasformandosi esse stesse in creazioni artistiche viventi. Con loro alcune rinomate pasticcerie del territorio che offriranno – appunto – la “Colazione in Giardino”, tra cui il Divinotto, il pasticciotto della solidarietà e dell’inclusione creato per l’associazione Divine del Sud dal maestro pasticcere salentino Angelo Bisconti, presente all’iniziativa. Con lui due vere e proprie istituzioni dell’arte dolciaria barlettana: Genny e Mosè. La prima consumazione sarà gratuita, poi offerta al prezzo simbolico di un euro.

Il concorso per gli artisti prenderà il via alle ore 9,30 con la vidimazione delle tele presso la Sala Didattica del Castello. Gli studenti potranno accedere dalle ore 10. La consegna delle opere è prevista per le ore 16,30, mentre la proclamazione del vincitore avverrà intorno alle ore 18, in Sala Rossa. La serata conclusiva sarà condotta dallo showman Domenico Bucci. In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà negli spazi interni del castello, facendo massima attenzione a non sporcare: l’associazione Divine del Sud è sollevata da qualunque responsabilità. Si consiglia di portare bottigliette d’acqua, pranzo a sacco, ombrellini. Un appuntamento che unisce arte, cultura e partecipazione, celebrando il talento e il patrimonio artistico di Barletta in un’atmosfera di bellezza e condivisione.

Un ringraziamento a tutte le scuole partecipanti che danno la possibilità agli studenti di vivere una giornata arricchente e agli sponsor che con la loro generosità rendono possibile ampliare il numero dei riconoscimenti, permettendo di valorizzare ancor più talenti e storie di eccellenza. Giuria 5^ edizione Premio Giuseppe De Nittis:

Presidente: Maestro Angiolo Barracchia – Artista

Agata Oliva – Pres. Regionale “La Stanza Divina – Osservatorio Violenza e Suicidio”

Giacomo Borgiac – Artista

Ricarda Guantario- Artista

Vito Gurrado – Artista

Milena Liberti – Artista

Davide Di Lauro – Artista

Michele Giannella – Architetto

Maria Elena di Terlizzi – Fashion Designer

Antonella Edvige Larosa – Guida Turistica Regione Puglia