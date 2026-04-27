Siglata nel pomeriggio di oggi, 27 aprile 2026, presso Palazzo San Domenico, tra l’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Cosimo Cannito e la Federazione Ciclistica Italiana con il presidente Cordiano Dagnoni una dichiarazione d’intenti per la valorizzazione del Velodromo all’interno dello stadio “Lello Simeone”.

Presente all’incontro anche il senatore Dario Damiani (FI), che da sempre segue in prima persona le vicende della riqualificazione dello storico velodromo cittadino, “simbolo di un glorioso passato sportivo che merita un futuro altrettanto prestigioso nel circuito ciclistico nazionale”, ha dichiarato; precisando, inoltre, che ai 600 mila euro di finanziamento già ottenuto grazie a un suo emendamento alla legge finanziaria del 2023 se ne aggiungeranno altri 150 mila, come decretato dal ministro per lo Sport Andrea Abodi. In merito al documento firmato oggi, riconoscendo lo sport quale “strumento di crescita civile, sociale, educativa e di promozione del benessere della collettività” e il Velodromo comunale quale “bene pubblico di rilevante valore sportivo, urbano e sociale, suscettibile di assumere una funzione strategica per la promozione della pratica ciclistica e per la valorizzazione del territorio”, le parti hanno formalizzato “l’interesse a promuovere ogni utile forma di collaborazione istituzionale finalizzata alla riattivazione, valorizzazione e qualificazione del Velodromo comunale “Lello Simeone”, quale luogo destinato alla pratica sportiva e aperto alla collettività”.

L’atto odierno prelude alla definizione di una successiva convenzione che disciplinerà modalità, tempi, condizioni di utilizzo e obblighi reciproci per l’utilizzo dell’impianto in conformità alla sua destinazione pubblica. Si consolida, dunque, un rapporto di collaborazione istituzionale stabile e proficuo, anche in relazione alla possibilità di promuovere attività rivolte ai giovani, al mondo scolastico, all’avviamento sportivo, all’inclusione sociale e alla realizzazione di eventi e iniziative capaci di rafforzare il legame tra impianto sportivo, comunità cittadina e movimento ciclistico.