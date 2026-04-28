Ignoti hanno tentato di introdursi nella sede del Partito Democratico di Barletta, in via Milano 1, danneggiando la serratura e il vetro del portone d’ingresso. L’episodio, avvenuto nella giornata di ieri, ha reso difficoltoso l’accesso ai locali e ha suscitato la ferma reazione del segretario cittadino del circolo, Cosimo Damiano Bruno.

«Un gesto del tutto incomprensibile», dichiara Bruno, «considerando che all’interno non vi sono beni di valore, come è evidente anche dall’esterno». Il segretario si interroga apertamente sulle reali intenzioni di chi ha compiuto l’atto: «Resta dunque da chiedersi quale fosse l’obiettivo di chi ha compiuto questo gesto sgradevole e ingiustificabile».

Il circolo ha già provveduto a sporgere denuncia alle autorità competenti e attende l’esito delle indagini delle forze dell’ordine. «Un episodio che non colpisce soltanto la nostra sede», conclude Bruno, «ma l’intera comunità democratica della città».