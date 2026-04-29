Pubblichiamo la nota stampa del segretario provinciale dei Giovani Democratici BAT, Benedetto Messinese, in merito al danneggiamento della sede del partito a Barletta:

«Il danneggiamento della sede del Partito Democratico di Barletta rappresenta un gesto grave e inaccettabile, che non può e non deve passare sotto silenzio. Come Giovani Democratici forte tristezza e senso di disarmo per quanto accaduto nelle scorse ore. Questo episodio, al di là delle intenzioni di chi lo ha compiuto, mette in evidenza un problema che come giovani viviamo ogni giorno: la mancanza di luoghi sicuri, protetti e dedicati in cui poter fare politica, confrontarci, crescere e costruire comunità. Se persino una sede di partito, priva di beni di valore e animata soltanto dalle nostre discussioni, spesso anche accese, e dal nostro impegno, diventa oggetto di atti vandalici, significa che il tema della sicurezza non è più rinviabile.

Colpire uno spazio politico – anche senza una motivazione esplicitamente politica – è un segnale preoccupante del clima sociale in cui ci troviamo. È il riflesso di una fragilità diffusa, di una mancanza di tutela degli spazi pubblici e di partecipazione, che finisce per scoraggiare proprio quei giovani che invece dovrebbero essere messi nelle condizioni di impegnarsi e contribuire alla vita democratica della città.

Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e auspichiamo che si possa presto fare chiarezza sull’accaduto. Ma soprattutto – conclude – chiediamo che questo episodio sia l’occasione per aprire una riflessione seria sulla sicurezza urbana e sulla necessità di garantire ai giovani luoghi adeguati, rispettati e protetti, dove poter fare politica in modo libero e sereno».