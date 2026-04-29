Si è svolto nella mattinata odierna, presso Palazzo di Città, un simpatico e partecipato incontro tra il Sindaco Cannito e due classi dell’Istituto “Fraggianni” (1^ e 5^). L’appuntamento ha offerto ai giovanissimi studenti l’opportunità di scoprire da vicino il funzionamento della macchina amministrativa e il ruolo delle istituzioni locali in particolare del primo cittadino.

Durante il colloquio, caratterizzato da un vivace scambio di domande e curiosità, il Sindaco ha voluto rivolgere un messaggio speciale ai futuri cittadini: «Amare la propria città significa innanzitutto rispettarla nei piccoli gesti quotidiani», sottolineando come la cura del bene comune sia una responsabilità condivisa che non conosce limiti d’età.

Cannito ha poi esortato i bambini a farsi portavoce di un “piccolo impegno civile” fin da ora: dalla corretta differenziazione dei rifiuti al rispetto degli spazi verdi e dei monumenti storici: «Diventare cittadini per bene domani passa attraverso l’attenzione che dedicate alla vostra comunità oggi».