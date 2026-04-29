La danza come espressione artistica, ma anche come strumento di cura e benessere: è questo il filo conduttore dell’incontro ospitato a Barletta, promosso dalle associazioni Andos e Arte e Balletto. Un momento di confronto tra esperti che ha messo al centro il rapporto tra movimento, equilibrio interiore e qualità della vita.

Anche la letteratura scientifica concorda: mantenere il corpo in armonia può rivelarsi utile per prevenire od aiutare a combattere le patologie oncologiche.

L’iniziativa, ospitata nella chiesa di San Michele, si inserisce nel programma della terza edizione di “Barletta in danza”, che dopo le incursioni coreografiche nelle vetrine dei negozi del centro cittadino, culminerà questa sera con un grande spettacolo al Teatro Curci. “Perché la danza – spiegano gli organizzatori – può diventare un ponte tra bellezza e benessere, contribuendo a migliorare la vita delle persone”.