Per permettere i lavori relativi al progetto “Riuso e rifunzionalizzazione” delle aree pubbliche comprese tra la darsena e il Borgo Marinaro, l’Ufficio Traffico, con due distinte ordinanze ha stabilito l’istituzione del divieto di sosta fino al 30 Ottobre (e comunque fino a cessate esigenze) dalle ore 00,00 alle ore 24,00 sulla strada parallela a Via Cafiero (lato sinistro con direzione di marcia da Viale R.Elena a Porto) da ingresso pedonale fronte fossato Castello a varco di uscita presso il porto; su Via Capitanerie di porto da tratto stradale di intersezione con Via Cafiero a varco di ingresso a via della Lega navale.

Sulla strada parallela a Via Cafiero, e nello specifico da inizio spartitraffico a fine recinzione – lato cantiere, inoltre, è istituito il divieto di sosta con rimozione H24, il divieto di transito e il passaggio obbligatorio a sinistra, esclusi i mezzi a disposizione della Associazione Anglat presso la propria sede.

Per i lavori inerenti il Progetto Resilienza climatica in svolgimento sul lungomare Pietro Paolo Mennea, infine, fino all’11 maggio o a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta dalle 00,00 alle 24,00 sul tratto stradale interessato dagli scavi compreso tra Via Scommegna e Via Dicuonzo ( ambo i lati della carreggiata) e da Via Violante-presso intersezione con Via Del Gelso- a Via Dicuonzo.

In ultimo, per lavori finalizzati alla realizzazione di rete telefonica in fibra ottica dal 30 Aprile fino all’11 Maggio è istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 7,00 alle 17,00 su Via Casardi – Via F.D’Aragona, Via Libertà (tratti stradali soggetti ai lavori).