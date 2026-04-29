È arrivato a Barletta tra lo scetticismo generale e dopo un’atroce retrocessione in Eccellenza. Ha riportato, insieme al suo gruppo di lavoro, il Barletta nel calcio professionistico dopo undici anni di attesa. È arrivato nella Città della Disfida in un clima di totale contestazione. È riuscito, sempre in collaborazione con il suo gruppo di lavoro, a riportare quasi 10000 spettatori al “Puttilli”. Soggetto delle frasi: Marco Arturo Romano.

Tredici vittorie, più un pari, nelle ultime quattrodici partite: difficile selezionare il momento più bello della stagione. La scelta è ampia. Nei giorni successivi alla festa promozione, il “mondo” calcistico biancorosso ha fatto registrare le uscite di scena di due figure importanti come Vincenzo Bellino e Giuseppe Peres, che hanno scelto di chiudere la loro esperienza in società. Romano sarebbe già al lavoro per garantire un campionato professionistico tutt’altro che da comparsa.

Primi sondaggi di mercato: il consulente biancorosso Vincenzo De Santis è concentrato sull’attacco: dialoghi avviati non solo con Anthony Partipilo ed Enrico Brignola, ma anche con Pietro Cianci, che ha vinto il girone B di Serie C con l’Arezzo, e con Emanuele Cicerelli, protagonista nel girone C con la maglia del Catania e già in passato, da giovanissimo, in biancorosso. E poi piace Donato Distratto, esterno offensivo classe 2007, scuola Napoli, che ha fatto benissimo nel girone I di Serie D segnando nove gol con la maglia dell’Enna. Capitolo stadio: non c’è alcuna corsa contro il tempo per partecipare al prossimo campionato di Serie C.