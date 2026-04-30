Giovedì 30 aprile 2026 – Stabiliti da Bar.s.A. S.p.A. gli interventi di disinfestazione adulticida contro le zanzare, a partire dal mese di maggio fino a settembre 2026. Le operazioni sono state divise nelle varie zone della città e, salvo condizioni meteo avverse, sono previste dalle ore 00.30 alle ore 06.30. Questo il calendario:

• Centro storico, Santa Maria, Santuario: 13 e 27 maggio, 24 giugno, 22 luglio, 26 agosto, 23 settembre.

• Settefrati, Fiumara: 14 e 28 maggio, 25 giugno, 23 luglio, 27 agosto, 24 settembre.

• Patalini: 15 e 29 maggio, 26 giugno, 24 luglio, 28 agosto, 25 settembre.

• Borgovilla, Montaltino, La Boccuta: 16 e 30 maggio, 27 giugno, 25 luglio, 29 agosto, 26 settembre.