Il Partito Democratico di Barletta convoca per mercoledì 6 maggio 2026, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, presso la Sala Conferenze dell’Hotel La Terrazza, in Via della Misericordia 78, il Congresso Cittadino per l’elezione del Segretario cittadino, dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Delegati al Congresso Provinciale PD BAT.

Il congresso cittadino rappresenta un passaggio politico di grande rilevanza per il Partito Democratico e per l’intera comunità cittadina. Sarà un momento di confronto, partecipazione e rilancio, fondamentale per rafforzare il ruolo del PD a Barletta e costruire le condizioni politiche per ricomporre un centrosinistra unito, credibile e competitivo in vista delle prossime sfide amministrative.

L’assise congressuale offrirà alle iscritte e agli iscritti l’occasione di discutere le mozioni politiche, confrontarsi sulle prospettive future del partito e partecipare attivamente alla definizione della nuova classe dirigente cittadina. Al tempo stesso, l’appuntamento si inserisce in una più ampia fase congressuale che condurrà all’elezione del Segretario provinciale del Partito Democratico BAT.

I lavori si apriranno alle ore 16.00 con i saluti istituzionali, per poi entrare nel vivo del dibattito politico sulle mozioni dalle 17.00 alle 19.00. A seguire, si svolgeranno le operazioni di voto per l’elezione del Segretario cittadino, del Direttivo e dei delegati al congresso provinciale.

Il Partito Democratico di Barletta invita tutte le iscritte e gli iscritti a partecipare all’assemblea e rivolge un invito anche alla cittadinanza, perché il congresso non rappresenta solo un momento interno al partito, ma un’occasione di apertura e dialogo sul futuro della città e sulle sfide politiche che attendono il territorio.

La partecipazione è elemento essenziale per rafforzare la democrazia interna e costruire un Partito Democratico più forte, inclusivo e radicato nella comunità barlettana.