Martedì 5 maggio 2026, a Barletta, alle ore 19.00, nella parrocchia Sacra Famiglia, durante la santa messa presieduta dall’Arcivescovo mons. Leonardo D’Ascenzo, don Savino Fliannino renderà il suo grazie al Signore in occasione del suo 25° anniversario di ordinazione sacerdotale.

Don Savino, 50 anni, è nato a Barletta. Sì è formato presso i Seminari di Trani, Taranto e Molfetta. E’ stato ordinato presbitero il 5 maggio 2001 per l’imposizione delle mani di mons. Giovan Battista Pichierri.

È stato educatore presso il Seminario Arcivescovile di Bisceglie (2000-2001); Vicario parrocchiale della parrocchia Angeli Custodi e Assistente religioso del Presidio Ospedaliero di Trani (2001-2002); Missionario “Fidei Donum” presso la parrocchia di Santa Helena in Brasile (2002-2008); Vicario parrocchiale della parrocchia San Giacomo in Barletta (2008-2010); Assistente Spirituale Regionale del Movimento Giovanile Missionario (2008-2011); parroco della Parrocchia San Pietro in Bisceglie (2010-2017); Assistente Spirituale Diocesano del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC 2015-2017); Missionario “Fidei Donum” e parroco presso la parrocchia di Cedral in Brasile (2017-2021). Dal 31 luglio 2021 è parroco della parrocchia Sacra Famiglia in Barletta.