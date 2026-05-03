“Dolce” sconfitta per il Barletta al “Giovanni Paolo II” di Nardò nell’ultima partita della regular season che ha visto i biancorossi trionfare con la promozione in Serie C. I neretini si impongono 1-0 grazie alla rete siglata da D’Anna al 45′ del primo tempo, a pochi istanti dall’intervallo. Il Barletta ha chiuso la gara in 10 uomini complice l’espulsione di Bizzotto al 74′. Per mister Paci si tratta della prima sconfitta della sua gestione, mentre per il Barletta è il primo ko del girone di ritorno (l’ultimo risale al 23 novembre 2025, gara persa 1-2 al “Puttilli” contro il Nola). Una passo falso che non macchia quanto costruito da Lattanzio e compagni nei 20 risultati utili di fila. Per il Barletta ora c’è la Poule Scudetto di Serie D. Il primo turno promette scintille per i biancorossi visto il triangolare con Scafatese e Savoia.