I Carabinieri dei Comandi Provinciali di Barletta-Andria-Trani e Foggia hanno eseguito all’alba di oggi un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di 11 giovani, ritenuti responsabili di un episodio di brutale violenza avvenuto a Barletta nel marzo dello scorso anno.

L’operazione, scattata alle 4:30 e conclusasi in circa un’ora, ha portato all’arresto di 5 persone a Barletta e 6 a Cerignola. I reati contestati a vario titolo sono rissa aggravata,

tentata rapina, lesioni personali, danneggiamento.

I fatti risalgono alla notte tra l’1 e il 2 marzo 2025, quando nei pressi di un locale in Piazza Marina a Barletta esplose una rissa particolarmente brutale. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Trani su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Ulteriori dettagli sull’indagine e sulla dinamica degli eventi saranno resi noti durante la conferenza stampa prevista per le ore 11:00 presso il Comando Provinciale BAT a Trani.