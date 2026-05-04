Una incredibile ferocia con l’obiettivo solo di impremere la propria forza sul territorio senza una motivazione di altra natura. E’ questo l’esito di complesse e lunghe indagini dei carabinieri tra la BAT ed il Foggiano che hanno portato questa mattina al fermo di 11 persone tra arresti domiciliari e obblighi di presentazione. In particolare le indagini dei comandi provinciali dei carabinieri sono partite a seguito della maxi rissa in Piazza Marina a Barletta avvenuta attorno alle 3 della notte tra il 1 ed il 2 marzo del 2025. Otto mesi di indagine senza sostanzialmente testimonianze ad aiutare i militari che hanno operato soprattutto con le immagini di video sorveglianza e con accertamenti successivi.

Una operazione complessa come ha spiegato il Col. Massimiliano Galasso nel corso di una conferenza stampa all’interno del comando provinciale dei carabinieri con indagini coordinate dalla procura di Trani e che hanno portato agli 11 provvedimenti indirizzati a cinque persone di Barletta e 6 di Cerignola. In particolare tre cerignolani sono finiti ai domiciliari assieme a due barlettani. Tutti gli indagati, soggetti quasi tutti 20enni e nella maggioranza dei casi già noti alle forze dell’ordine, dovranno rispondere di rissa aggravata. Per alcuni è scattata anche la contestazione di altri reati come il danneggiamento aggravato, la tentata rapina, lesioni personali ed il porto abusivo d’arma da fuoco.

Dalla ricostruzione dei militari è stato accertato che non si trattò di una lite occasionale ma di una vera e propria violenza cieca in uno spazio pubblico con centinaia di persone presenti. Quella notte furono anche sei i feriti refertati al termine della violenta rissa, alcuni non erano minimamente interessati dalla contesa. Circa 6 minuti di follia, un’eternità ma senza un movente specifico se non la tracotanza nell’uso della forza tra i due gruppi, con la rissa partita con tentativi di investimento, una ragazza fu ferita proprio in questo modo, sino ad arrivare all’esterno di un locale con il lancio di oggetti contudenti anche di grosse dimensioni. La difficoltà delle indagini è stata acuita anche dalla completa mancanza di collaborazione dei presenti.