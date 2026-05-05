Per lavori di ripristino della rete fonia/dati di Fibercop S.p.A. in via Imbriani (dal civico 50 al 70), con ordinanza dirigenziale dell’Ufficio Traffico è stato disposto, dal 7 al 9 maggio 2026 o comunque sino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli dalle ore 8 alle 16 per ogni giorno lavorativo. La ditta esecutrice gestirà le misure necessarie alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Obblighi e divieti seguiranno lo stato d’avanzamento dei lavori.