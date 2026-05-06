Chiudere la stagione in bellezza. È l’obiettivo del Barletta di Massimo Paci, che a una cavalcata senza soste fino alla vetta del girone H di Serie D e al ritorno tra i professionisti a 11 anni dall’ultima volta, traguardo tagliato lo scorso 19 aprile, ora vuole sommare una Poule Scudetto da protagonista. Il calendario è noto: si parte domenica pomeriggio al Puttilli con il Savoia di Raimondo Catalano, allenatore barese che ha riportato tra i pro la realtà di Torre Annunziata guidata ai vertici societari dal principe Emanuele Filiberto vincendo il girone I. Il regolamento parla chiaro: in caso di vittoria, il Barletta affronterà poi la Scafatese, trionfatrice del gruppo G, domenica 17 maggio in trasferta. Con un pareggio o un ko, la trasferta di Scafati sarebbe anticipata a mercoledì 13 maggio. Per stabilire chi tra le squadre che hanno vinto i nove gironi conquisterà il titolo di Campione d’Italia Serie D 2025/2026 sarà necessario attendere gli inizi di giugno e il Barletta si muove ai nastri di partenza di questo mini-torneo con la volontà di recitare un ruolo di primo piano.

Parallelamente al campo e alle vicende societarie, con l’organigramma alle prese con una fase di restyling e due priorità su tutte a cui rispondere – la trasformazione della forma societaria da società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata a società di capitali, e la ricapitalizzazione per portare il capitale sociale a quanto richiesto dai criteri delle Licenze Nazionali della FIGC – sono stati attivati anche i primi dialoghi per dare sostanza all’organico che verrà. Tra le priorità alla voce “permanenze” trovano spazio giocatori come Mateus Da Silva, Mimmo Franco e Nicola Bizzotto, tutti legati da un altro anno di accordo che attende però di essere ridiscusso in questi giorni, mentre è in via di definizione la trattativa per portare in biancorosso Donato Distratto, esterno d’attacco classe 2007 che quest’anno si è messo in luce nel girone I di Serie D con l’Enna: cresciuto nel settore giovanile del Napoli, per lui 12 gol e 4 assist in 36 presenze con i siciliani. Pronto un contratto biennale.