A seguito delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini, Rete Civica ha voluto seguire con tempestività la situazione effettuando, nella mattinata odierna, un sopralluogo presso il cimitero di Barletta con la disponibilità e la collaborazione di alcuni responsabili di BAR.SA. La nota:

«Nel corso della verifica abbiamo riscontrato che le operazioni di pulizia dalle erbe infestanti sono attualmente in corso e che gli operatori, seppur in numero esiguo rispetto alla necessità, stanno lavorando con impegno per contenere un fenomeno che rischia di mettere in cattiva luce non solo il loro operato, ma l’immagine dell’intera città.

Dall’analisi più approfondita è emerso chiaramente come la criticità legata alla proliferazione delle erbe infestanti abbia un andamento ciclico e naturale, concentrato in particolare nel periodo compreso tra la fine di marzo e il mese di giugno. Proprio per questa ragione, riteniamo che non si possa continuare ad affrontare tale problematica in modo emergenziale, ma che sia necessario programmare per tempo le attività, prevedendo anche un potenziamento dell’organico nei mesi più critici.

Rete Civica, nel riconoscere gli sforzi degli operatori BAR.SA., invita i cittadini alla collaborazione e alla pazienza, affinché nel più breve tempo possibile si possa riportare il cimitero a condizioni di pieno decoro.

Allo stesso tempo, rivolgiamo un invito chiaro all’Amministrazione comunale e alla municipalizzata: è fondamentale adottare una pianificazione seria e puntuale. I fenomeni ciclici, se affrontati con programmazione e responsabilità, possono e devono essere gestiti senza ricorrere a continue emergenze.

Il cimitero rappresenta un luogo profondamente caro ai barlettani e merita rispetto, cura e attenzione costante».