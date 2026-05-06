A seguito dell’Assemblea plenaria svoltasi lo scorso 21 aprile presso la Sala Rossa del Castello di Barletta, che ha avviato il percorso partecipativo per la definizione del VI Piano Sociale di Zona 2026–2028, entra ora nel vivo la fase operativa del confronto con il territorio.

Giovedì 7 maggio 2026, alle ore 16:30, presso la Sala Conferenze del Castello si terrà il primo tavolo tematico dedicato a “Politiche familiari, tutela dei minori e contrasto al maltrattamento su donne e minori”.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di ascolto e partecipazione attiva, aperta a istituzioni, operatori del settore, enti del terzo settore e cittadini, con l’obiettivo di raccogliere contributi concreti per la costruzione condivisa delle future politiche sociali. Il tema al centro del tavolo assume particolare rilevanza nel contesto attuale, richiedendo interventi integrati e strategie efficaci a sostegno delle famiglie e per la protezione dei soggetti più vulnerabili.

L’Amministrazione comunale invita tutti gli attori del territorio a partecipare, contribuendo con idee, esperienze e progettualità a un percorso condiviso di programmazione sociale, volto a costruire un sistema di welfare sempre più inclusivo ed efficace.