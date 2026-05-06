La S.S.D. Barletta 1922 esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi, indimenticabile protagonista del calcio italiano e calciatore di straordinario talento, capace di lasciare un segno indelebile in ogni piazza in cui ha giocato.

«Nel corso della sua prestigiosa carriera – si legge in una nota della società biancorossa – Beccalossi ha vestito anche la maglia biancorossa nella stagione 1988/1989, mettendo la propria esperienza e la propria classe al servizio del Barletta nel campionato di Serie B. Con il suo carisma, la sua personalità e le sue giocate, contribuì al raggiungimento di un’importante salvezza, entrando nel cuore dei tifosi biancorossi. Il suo nome resterà per sempre legato alla storia del calcio italiano e al ricordo di quanti hanno avuto il privilegio di ammirarne il talento, dentro e fuori dal campo. Alla famiglia Beccalossi e ai suoi cari giungano le più sincere condoglianze da parte della società, della squadra e di tutto il popolo biancorosso».