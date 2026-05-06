“Un momento di ascolto e dialogo utile a recepire le istanze e i bisogni di un comparto fondamentale per la nostra economia come quello agricolo. Con il collega Antonio Tutolo, il candidato sindaco Massimiliano Bevilacqua e i candidati al consiglio comunale ho incontrato gli agricoltori di Minervino Murge. Tanti i temi sul tavolo di un confronto utile e costruttivo”. Così il presidente del gruppo Per la Puglia, Ruggiero Passero.

“Con gli agricoltori – afferma Passero – abbiamo discusso delle misure necessarie alla crescita del comparto. Alla luce di questo, con il consigliere Tutolo abbiamo assunto l’impegno di richiedere un’audizione in commissione Agricoltura, da lui presieduta, per dare agli operatori agricoli di Minervino Murge le risposte necessarie”.

“Tra i temi principali c’è stato l’utilizzo delle risorse idriche e la gestione della diga del Locone, risorsa fondamentale per le attività agricole del territorio. Come sempre dal dialogo e dall’ascolto nascono le soluzioni, ed il nostro impegno – conclude Passero – sarà rivolto al superamento delle problematiche emerse”.