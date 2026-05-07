Giovedì 14 maggio 2026, alle ore 19:00, la Sezione AIA di Barletta in Piazza Federico II di Svevia 19 ospiterà la presentazione del libro «Un uomo “solo” al comando», scritto da Valentino Losito e pubblicato da WIP Edizioni. Il sottotitolo — «Storie, segreti e silenzi di un giovane arbitro» — anticipa il tono intimo e autentico di un volume che esplora il mondo dell’arbitraggio dall’interno, con prefazione di Graziano Cesari e postfazione di Antonello Valentini. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Ad aprire la serata sarà il saluto di Savino Filannino, Presidente della Sezione AIA di Barletta. Seguiranno gli interventi di Maurizio Gialluisi, già componente del Comitato Nazionale Arbitri AIA, e di Antonio Damato, già Arbitro Internazionale AIA e attuale Presidente della Commissione Arbitri di Cipro, figure di grande esperienza e autorevolezza nel panorama arbitrale nazionale e internazionale. A dialogare con l’autore sarà Franco Caffarella, giornalista e dirigente FIGC.