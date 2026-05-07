Sarà riaperto al pubblico il varco lato Cattedrale dei giardini del Castello. Come noto, per motivi di sicurezza, dallo scorso settembre l’accesso è consentito soltanto dall’ingresso principale, quello su viale Carlo V D’Asburgo.

L’Amministrazione comunale, riconoscendo la validità delle motivazioni di ordine pubblico e tutela della pubblica sicurezza che hanno portato al provvedimento restrittivo, ha inteso, come già dichiarato in Consiglio comunale, prendere in considerazione la decisione assunta all’unanimità dalla II e VIII Commissione Consiliare Permanente interpretando le richieste, avanzate da commercianti e cittadini, per garantire una maggiore accessibilità all’area verde in vista della stagione estiva.

Sarà pertanto disposta tale riapertura per complessivi due accessi. Contemporaneamente, con le competenti Forze dell’ordine si concorderanno le più opportune azioni da intraprendere per garantire gli adeguati controlli a tutela dei visitatori, premettendo che la ripetuta inosservanza delle norme di rispettoso comportamento all’interno dei giardini (non avendo i guardiani poteri coercitivi), porterà a ripristinare l’accesso unico.