Vandalizzata l’isola ecologica in Largo delle Palme a Barletta. Lo comunica Barsa sui propri canali social:

«Ancora una volta ci troviamo davanti all’ennesimo gesto di inciviltà e vandalismo ai danni della collettività. L’isola ecologica sita in Largo delle Palme è stata gravemente danneggiata da ignoti. Un atto che causa non solo un danno economico, ma ferisce l’intera comunità che ogni giorno chiede servizi efficienti, decoro urbano e rispetto degli spazi pubblici. Distruggere i beni pubblici significa colpire i cittadini onesti. Significa sprecare risorse che potrebbero essere impiegate per migliorare la pulizia e la vivibilità della nostra città. Un comportamento vergognoso, irresponsabile e inaccettabile, che non resterà impunito.

Indagini in corso: Informiamo la cittadinanza che sono già partiti gli accertamenti per individuare i responsabili. L’area è videosorvegliata e le immagini delle telecamere sono al vaglio per risalire agli autori del danneggiamento. Chi pensa di agire nell’anonimato sappia che verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge. Il rispetto della città è un dovere di tutti. Barletta merita molto di più».