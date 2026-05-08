Il Sindaco Cosimo Cannito ha accolto stamane a Palazzo di Città alunne, alunni e insegnanti della 1^ e 5^ C del 3° Circolo Didattico “Niccolò Fraggianni” di Barletta.

Una parentesi di dialogo aperto e istruttivo durante il quale il primo cittadino ha svelato ai giovani ospiti i meccanismi che governano l’apparato municipale, le responsabilità e le competenze degli amministratori, l’importanza delle decisioni che devono essere assunte ogni giorno per il benessere e la tutela della comunità, la priorità rappresentata, sempre, dal rispetto delle norme di civile convivenza.

Numerose le domande rivolte al Sindaco che ha risposto con chiarezza e disponibilità, altissimo il livello di interesse, partecipazione e compostezza manifestato dai presenti.

Non sono mancati, naturalmente, sorrisi e momenti di piacevole conversazione.

“È basilare incentivare il senso di appartenenza – ha detto il Sindaco Cannito – perché le generazioni più giovani devono crescere nel rispetto della società e delle sue regole, conoscere le istituzioni che la disciplinano, coltivare valori positivi e fondamentali per diventare protagonisti, consapevoli, del domani”.