In considerazione delle disposizioni del Ministero dell’Interno che

impongono la sostituzione, entro il 3 agosto 2026, della carta

d’identità cartacea con la CIE (la carta d’identità elettronica),

l’Amministrazione comunale, per agevolare le procedure di rilascio del

nuovo documento ha disposto, come da allegato prospetto, un calendario

di aperture straordinarie, dalle ore 14 alle 17, del competente ufficio

di via Ofanto che sarà attivo con due sportelli operativi per apertura:

• lunedì 18 maggio

• mercoledì 20 maggio

• lunedì 25 maggio

• mercoledì 27 maggio

• lunedì 1 giugno

• mercoledì 3 giugno

• lunedì 8 giugno

• mercoledì 10 giugno

• lunedì 15 giugno

• mercoledì 17 giugno

• lunedì 22 giugno

• mercoledì 24 giugno

• lunedì 29 giugno

Importante sottolineare che agli sportelli si potrà accedere senza

prenotazione. Saranno gli stessi operatori di sportello che

provvederanno a regolarizzare l’accesso determinando l’agenda

pomeridiana tenendo conto delle urgenze documentate dagli utenti. Non

saranno rilasciate altre tipologie di certificati anagrafici.