In considerazione delle disposizioni del Ministero dell’Interno che
impongono la sostituzione, entro il 3 agosto 2026, della carta
d’identità cartacea con la CIE (la carta d’identità elettronica),
l’Amministrazione comunale, per agevolare le procedure di rilascio del
nuovo documento ha disposto, come da allegato prospetto, un calendario
di aperture straordinarie, dalle ore 14 alle 17, del competente ufficio
di via Ofanto che sarà attivo con due sportelli operativi per apertura:
• lunedì 18 maggio
• mercoledì 20 maggio
• lunedì 25 maggio
• mercoledì 27 maggio
• lunedì 1 giugno
• mercoledì 3 giugno
• lunedì 8 giugno
• mercoledì 10 giugno
• lunedì 15 giugno
• mercoledì 17 giugno
• lunedì 22 giugno
• mercoledì 24 giugno
• lunedì 29 giugno
Importante sottolineare che agli sportelli si potrà accedere senza
prenotazione. Saranno gli stessi operatori di sportello che
provvederanno a regolarizzare l’accesso determinando l’agenda
pomeridiana tenendo conto delle urgenze documentate dagli utenti. Non
saranno rilasciate altre tipologie di certificati anagrafici.