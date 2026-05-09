Una mattinata carica di emozione, orgoglio e senso di appartenenza quella vissuta oggi presso Palazzo San Domenico, dove la città di Barletta ha voluto rendere omaggio alla S.S.D. Barletta 1922 con un encomio ufficiale per la storica promozione in Serie C. Un riconoscimento che va oltre il semplice risultato sportivo e che rappresenta il tributo di un’intera comunità a una squadra capace di riaccendere entusiasmo, passione e identità attorno ai colori biancorossi.

Alla cerimonia hanno preso parte dirigenti, staff tecnico e calciatori del club, accolti dal Sindaco Cosimo Cannito e dal Presidente del Consiglio comunale Marcello Lanotte in un clima di grande partecipazione e vicinanza istituzionale. Nel corso dell’incontro, il Presidente Marco Arturo Romano ha voluto condividere parole cariche di orgoglio e riconoscenza: «Siamo diventati la realtà più importante a livello calcistico della provincia. In due anni siamo passati dall’Eccellenza al professionismo. Voglio ringraziare tutti i protagonisti di quest’anno, ma anche chi ha contribuito alla promozione dello scorso anno. Chiedo al Sindaco di non fermarci».

Parole che raccontano non soltanto il valore del traguardo raggiunto, ma anche la volontà di continuare a costruire, insieme alla città e alle istituzioni, un futuro ambizioso per il calcio barlettano. L’encomio ricevuto oggi rappresenta il simbolo di un percorso condiviso, nato dal lavoro quotidiano, dai sacrifici e dal sostegno incessante di una tifoseria che ha accompagnato la squadra in ogni momento della stagione. Il Barletta continua così a vivere uno dei momenti più significativi della propria storia recente, con l’obiettivo di custodire e alimentare quell’entusiasmo che ha riportato i colori biancorossi nel calcio professionistico.