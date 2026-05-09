Ci sono giornate che lasciano un segno profondo, capaci di trasformare una semplice attività scolastica in un ricordo destinato a rimanere nel tempo. È ciò che è accaduto presso la palestra del plesso “San Domenico Savio” dell’Istituto Comprensivo “Pietro Mennea”, dove gli alunni e le alunne delle classi 5ª F e 5ª I hanno condiviso con le proprie mamme una straordinaria esperienza di benessere, ascolto e amore attraverso l’evento “Yoga con la Mamma”.

Per qualche ora la scuola si è riempita di un’energia diversa: più dolce, più autentica, fatta di sorrisi sinceri, mani intrecciate e abbracci capaci di parlare più di mille parole. L’iniziativa, fortemente sostenuta dal dirigente scolastico Gabriella Catacchio e coordinata dai docenti Napoletano, Ricco, Di Benedetto S., Liberto e Lombardi, ha rappresentato un momento di rara intensità emotiva, confermando il valore di una scuola attenta non solo alla formazione didattica, ma anche alla crescita umana ed emotiva dei suoi studenti.

Un grande cerchio di serenità

La palestra del plesso Savio si è trasformata in uno spazio di armonia condivisa. Novanta partecipanti, tra mamme e bambini, seduti fianco a fianco sui tappetini, hanno dato vita a un grande cerchio umano che ha simbolicamente unito emozioni, affetti e relazioni.

A guidare il percorso sono state le insegnanti di yoga Maria Rosaria Dibenedetto e Antonella Narciso dell’associazione “L’Onda del Respiro” di Barletta, che attraverso esercizi di respirazione, movimenti dolci e momenti di rilassamento hanno accompagnato con maestria famiglie e bambini in un’esperienza intensa e coinvolgente.

Ma il momento più toccante è arrivato nel silenzio degli abbracci.

Mamme e figli si sono stretti forte, guardandosi negli occhi, ritrovando in quel contatto una vicinanza autentica che la frenesia quotidiana spesso mette in secondo piano. Un gesto semplice, ma carico di significato, capace di trasformare la palestra scolastica in un luogo di emozioni vere.

La scuola che educa anche ai sentimenti

“Attraverso i suoni e i movimenti del corpo, mamme e bambini si sono ritrovati in momenti di condivisione e di amore puro”, hanno sottolineato gli organizzatori.respiro

Ed è proprio questo il messaggio più forte lasciato dall’iniziativa: la scuola può diventare uno spazio in cui imparare non soltanto nozioni, ma anche empatia, ascolto e benessere relazionale. Un ambiente in cui il dialogo tra genitori e figli trova nuovi linguaggi e nuove occasioni per crescere insieme.

L’evento si è concluso tra sorrisi emozionati, applausi e occhi lucidi di felicità. Per molti partecipanti non è stata soltanto una lezione di yoga, ma un’esperienza da custodire nel cuore.

Con “Yoga con la Mamma”, l’Istituto Comprensivo “Pietro Mennea” conferma ancora una volta il proprio impegno nel costruire una scuola aperta, inclusiva e profondamente vicina alle esigenze emotive e relazionali dei suoi alunni e delle loro famiglie.