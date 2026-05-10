BARLETTA (4-4-2): Fernandes; Coccia, Manetta, Giambuzzi, Ragone; Piarulli (23’ st Laringe), Cancelli (33’ st Cerutti), Franco, Malagnino (14’ st Dicuonzo); Malcore (1’ st Lattanzio), Da Silva (44’ st Guadalupi). A disposizione: Figliola, Basso, Bonnin, Martano. Allenatore: Paci.

SAVOIA (3-4-2-1): De Lorenzo; Forte, Checa, Cadili (37’ st Umbaca); Schiavi (23’ st Frasson), Meola (42’ st Reis), Sellaf, Maggiore (13’ st Bitonto); Di Leva (15’ st Munoz), Guida; Favetta. A disposizione: Iuliano, Piccolo, Borrelli, Ledesma. Allenatore: Catalano.

ARBITRO: Lorenzo Spinelli di Cuneo

ASSISTENTE 1: Danilo Patat di Tolmezzo

ASSISTENTE 2: Marco Tundo di Roma 1

RETE: 17’ Da Silva (B), 44’ pt Cadili (S), 30’ st Lattanzio (B)0’9

NOTE. Ammoniti: 25’ st Da Silva (B). Angoli: 1-4. Recupero: 1’-6’.

Il Barletta non molla l’osso nemmeno in Poule Scudetto. Avvia con una vittoria il cammino nel girone 3 e si candida per un posto in semifinale: 2-1 al Savoia nel giorno della festa al Puttilli, con la consegna della coppa per la promozione in C. Dei soliti noti Da Silva e Lattanzio i gol del pomeriggio biancorosso.

LE FORMAZIONI

Paci limita al minimo il turnover. In difesa c’è Giambuzzi per lo squalificato Bizzotto, Laringe parte dalla panchina e in fascia lo sostituisce Piarulli. A guidare il 4-4-2 Malcore e Da Silva. Fa riposare qualche titolare in più Catalano nel Savoia: Umbaca e Munoz, migliori marcatori stagionali, partono dalla panchina. In attacco ci sono Di Leva e Guida a supporto

IL PRIMO TEMPO

0’40’’ BARLETTA al tiro con la specialità della casa per Da Silva: De Lorenzo è presente e respinge con i pugni;

14’35’’ SAVOIA Cross forte di Schiavi, in area piccola Manetta è fondamentale nell’anticipare Favetta pronto a battere a rete;

17’ GOL BARLETTA Da Silva a modo suo: parte dalla trequarti, vince il duello con Forte e con un diagonale destro batte De Lorenzo. 1-0 e sono 13 in stagione, gol al passato e Catalano

19’ SAVOIA vicino al pareggio: Meola al cross, Sellaf di testa da buona posizione spreca mandando alto;

25’ BARLETTA Pericoloso con Piarulli, che calcia al volo sugli sviluppi di una rimessa laterale: De Lorenzo blocca;

Emozione sugli spalti per il ricordo di Evaristo Beccalossi. “iDOLO DEI BIANCOROSSI”

33’50’’ BARLETTA Piarulli corre a destra, stringe saltando due avversari e calcia ignorando Malcore libero in area. De Lorenzo risponde d’istinto dopo una deviazione e salva la porta;

36’ SAVOIA al tiro con Di Leva: sinistro forte e centrale, arginato da Fernandes

42’45’’ SAVOIA Occasione per il pareggio ospite: Favetta con i giri giusti per Schiavi, destro violento e risposta a pugni chiusi di Fernandes;

44’ PAREGGIO SAVOIA Preludio al pareggio ospite. Guida pennella dalla bandierina, Cadili approfitta di una serie di blocchi e con un preciso colpo di testa batte Fernandes. È 1-1 all’intervallo;

IL SECONDO TEMPO

Si viaggia a ritmi bassi e spezzettati dai cambi.

1’ BARLETTA Lattanzio per Malcore

14’ BARLETTA E SAVOIA Bitonto per Maggiore e Munoz per Di Leva. Dentro anche Dicuonzo per Malagnino

20’ PROTESTE BARLETTA per questo contatto in area tra Da Silva e Checa su uno sfondamento dall’attaccante brasiliano.

20’45’’ BARLETTA L’azione prosegue e Da Silva va al tiro sulla sponda di Lattanzio dopo cross di Dicuonzo. Alto;

22’30’’ SOSTITUZIONE BARLETTA Laringe per Piarulli

30’ GOL BARLETTA Per sbloccare la parità serve un episodio e arriva al 75’. Munoz sbaglia il cambio gioco, Coccia legge e spinge la ripartenza. Tocco per Dicuonzo, invito preciso in area piccola e Lattanzio con il piattone più facile della sua carriera fa 2-1 e 10 in stagione. Barletta avanti sulle ali del capitano;

38’30’’ BARLETTA vicino al tris con questo schema dalla bandierina: Franco pennella, Laringe controlla e calcia al volo. De Lorenzo blocca;

44’ SOSTITUZIONE BARLETTA Standing ovattino per Da Silva, sostituito da Guadalupi;

49’ SAVOIA Punizione e a giro di Guida, Fernandes arpiona;

Dopo 97 minuti è 2-1 al Puttilli. La coda è tutta per Lattanzio e compagni, che alzano la Coppa. La stagione del Barletta continuerà domenica 17 maggio con la trasferta sul campo della Scafatese.