Appuntamento speciale all’OPERA OMNIA in programma mercoledì 13 maggio alle ore 18.30, con la proiezione del film 𝐃’𝐈𝐒𝐓𝐑𝐔𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐔𝐁𝐁𝐋𝐈𝐂𝐀, scritto e diretto da Mirko Melchiorre e Federico Greco.



Il Workshop che accompagnerà l’evento sarà presentato da Alessandro Porcelluzzi (docente di Filosofia e Storia).

Intervengono: Angela Dell’Olio (segretaria generale FLC CGIL Bat) e Pier Paolo Caserta (docente di Filosofia e Storia).



SINOSSI FILM: Da anni Lorenzo Varaldo è dirigente scolastico dell’Istituto Sibilla Aleramo di Torino, che comprende elementari e medie. Ma lui preferisce essere chiamato “preside”, o meglio: “direttore didattico”. In questa scelta, apparentemente banale, c’è invece un’idea precisa ed estremamente consapevole di mondo e di lotta. La lotta per impedire la distruzione dell’istruzione pubblica, la sua aziendalizzazione, che Lorenzo vede attuarsi da ormai quarant’anni.

Una distruzione che viene da molto lontano, come spiegano docenti, filosofi ed esperti italiani e internazionali: dagli Stati Uniti di fine Ottocento, passando per l’Unione europea degli anni ’90 e infine dalle riforme della scuola a partire da quella dell’autonomia di Bassanini e Berlinguer.

Biglietto d’ingresso: 5 euro