Di seguito la nota stampa del senatore di Forza Italia Dario Damiani sulla conclusione della 29^ edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Premio Mauro Paolo Monopoli”:

«Esprimo il mio più vivo compiacimento per il rinnovato successo della 29ª edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Premio Mauro Paolo Monopoli”, conclusasi come da tradizione nella splendida cornice del Teatro “Curci” di Barletta. La nostra città ha accolto anche quest’anno la grande musica internazionale, con giovani talenti provenienti da ogni continente, e ciò è motivo di enorme orgoglio.Vorrei ricordare che il concorso è riconosciuto dalla WFIMC (World Federation of International Music Competitions) di Ginevra, il che consacra Barletta nel panorama mondiale della musica, circostanza annunciata lo scorso ottobre in una conferenza stampa presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica. Un plauso va, dunque, all’Associazione “G. Curci” – ETS, guidata con passione e instancabile dedizione dal Maestro Francesco Monopoli, che da decenni lavora per elevare il livello culturale del nostro territorio. Il Premio “M. P. Monopoli” non è solo una competizione, ma un’opportunità concreta di avvio alla carriera per i vincitori e un volano per la promozione della nostra città. La sinergia tra associazioni, istituzioni e sponsor privati che dà vita a tali successi dimostra che la cultura è un investimento fondamentale per Barletta».