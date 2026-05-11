Il tema del Maggio dei Libri 2026, «Ogni libro è una creatura viva», scelto dal Cepell per commemorare San Francesco d’Assisi nell’ottavo centenario dalla morte, approda a Barletta con un appuntamento dedicato alla mitologia. Martedì 13 maggio, alle ore 11, nella Sala «Antonio Bernardini» dell’ex convento di San Domenico, sede della Biblioteca Generale Centrale «Community Library» di via Cavour 8, Vittorio Grimaldi presenterà la sua ultima opera «Il sogno di Perseo e Medusa», edizione Kindle. L’iniziativa è promossa dall’Associazione UNCI — Unione Nazionale Cavalieri d’Italia, sezione provinciale Barletta-Andria-Trani «Grande Ufficiale Pietro Paolo Mennea», nell’ambito delle sue attività culturali.

La scelta si ricollega ai tre filoni tematici della campagna nazionale — «Cantare la bellezza» per la poesia e le arti, «Creature in cammino» per la narrativa e «Creature nel nostro tempo» per la saggistica — offrendo un’occasione di approfondimento che attraversa letteratura, storia e mitologia.

«Tutti conosciamo, per sommi capi, la triste storia di Medusa — spiega l’autore — ninfa tramutata in mostro per una scaramuccia tra dèi, e del suo uccisore Perseo, costretto alla folle impresa per salvare sua madre dalle grinfie di un re perversamente ossessionato da lei. Oltre il clamore delle armi e degli intrighi c’è, tuttavia, molto altro: due esistenze tramutate in pedine di un gioco tra volontà superiori, a cui nessuno può sfuggire. Eppure, oltre i ruoli e le maschere, quelle di Perseo e Medusa erano esistenze un tempo ricche di sogni, speranze e dolori; e il loro incontro, voluto da un destino funesto, nasconde, dietro le roboanti imprese, qualcosa di molto più intimo e profondo, che ha cambiato più di quanto possiamo immaginare il destino di tutti i popoli dell’Ellade».

Vittorio Grimaldi, in arte Grivitt, è giornalista, divulgatore e content creator alla sua terza opera. Aveva già pubblicato «Il Destino di Loki» nel marzo 2021 e «Il Dovere di Ade» nel maggio 2023, primi due volumi della «Quadrilogia del Crepuscolo». Nel 2013 ha fondato il canale YouTube «Mitologicamente…», oggi tra le realtà più seguite nel panorama web italiano sulla mitologia. Dal 2014 co-gestisce anche il canale «Il Mondo del Ghiaccio e del Fuoco» e nel 2016 è divenuto giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Puglia. Ha inoltre firmato la sceneggiatura del fumetto «Sortisia Special: L’anticamera della Follia» e di «Sortisia – Dea Oscura 3», editi dall’Associazione «Amici del Fumetto».