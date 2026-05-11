Dinamica tutta da chiarire ma la SS93, in questo caso nel tratto tra Canosa e Barletta è purtroppo ancora teatro di un incidente mortale. A perdere la vita ieri pomeriggio nel ribaltamento della sua vettura è stato il 69enne Costanzo Suriano di Canosa. A bordo dell’utilitaria anche una donna che è stata soccorsa dalle equipe sanitarie del 118 arrivate sul posto da Barletta e Trani. La donna è stata trasferita in codice rosso in ospedale mentre sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco oltre che della polizia locale di Canosa e dei volontari della misericordia di Canosa. L’incidente sulla cui dinamica ci sarà da far luce è avvenuto nel pomeriggio di domenica nei pressi del casello autostradale della cittadina canosina teatro purtroppo di altri sinistri mortali in un 2025 particolarmente drammatico per questa arteria stradale.

L’elenco di incidenti anche non mortali è molto lungo su di una arteria tagliata in due dalla città di Canosa ma che collega da Barletta alla Basilicata. Nei due tratti della cosiddetta Appulo-Lucana i problemi però non mancano a causa della conformazione dell’arteria da anni al centro di idee di messa in sicurezza mai realizzate. L’ultimo incidente mortale in ordine di tempo nello stesso tratto di strada è a maggio scorso con il decesso di un 67enne canosino ma sulla SS93 nel tratto questa volta tra Canosa e Lavello l’ultimo sinistro mortale è del 1 novembre quando a perdere la vita fu un 23enne di Minervino Murge. E poi una sfilza di altri incidenti.