Quali impatti hanno le emissioni per salute e ambiente? Quali sono le priorità normative per le istituzioni? Quale fotografia si può scattare sul territorio regionale e come se ne può ridurre l’impatto? Sono alcune delle domande alle quali si proverà a rispondere giovedì 14 maggio a Bari nel corso di EMISSIONI – Impatti | Normative | Soluzioni, il seminario tecnico organizzato da Labiotest Srl e LOD Srl, società del Gruppo Luci, con il patrocinio di Ministero dell’Ambiente, Ispra e Confindustria, pensato per offrire strumenti concreti, visione integrata e confronto qualificato tra professionisti, imprese, enti e specialisti del settore. Appuntamento dalle 9 alle 13.30 nella prestigiosa cornice del Teatro Kursaal Santalucia di Bari, in Largo Adua 5, spazio concesso grazie al supporto istituzionale della Regione Puglia.

Professionisti dell’ambiente, imprese, tecnici, consulenti, responsabili HSE e operatori della gestione ambientale industriale saranno al tavolo componendo una platea estremamente qualificata, che potrà vantare tra i relatori profili del calibro di Vito Bruno, direttore generale di ARPA Puglia, il magistrato del Tar Puglia/Lecce Nino Dello Preite, il presidente di Confindustria Puglia Nicola Delle Donne, Maria La Ghezza, consigliera della Città Metropolitana di Bari e il presidente dell’Ordine dei chimici e fisici di Bari e BAT Damiano Manigrassi. Prevista la presenza di diversi esponenti del mondo accademico e delle istituzioni locali, regionali e nazionali. Modera il seminario Monica D’Ambrosio, direttrice di Ricicla Tv.

La tappa di Bari segue quelle di Venezia e Bologna ed è rivolta prima di tutto a chi lavora a stretto contatto con la tematica elle emissioni e della gestione ambientale industriale: responsabili ambiente, HSE ed EHS manager, tecnici di stabilimento, responsabili impianti, consulenti ambientali, laboratori, professionisti del monitoraggio, sustainability manager, compliance officer, funzioni legal e risk management, imprese manifatturiere e operatori dei settori industriali interessati da prescrizioni emissive. La partecipazione è gratuita su iscrizione obbligatoria: QUI la piattaforma per formalizzare l’iscrizione. L’evento è inoltre riconosciuto come valido ai fini dell’autoformazione ECM per i professionisti chimici e fisici.

Qui il programma completo.