Grave incidente questa notte a Barletta, lungo via Trani, in zona Ariscianne, dove si sono scontrate un’auto e una moto con a bordo due ragazzi.

Ad avere la peggio è stato un 16enne, soccorso dal personale sanitario e trasferito d’urgenza all’Ospedale Bonomo di Andria. Il giovane si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione, intubato e in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Barletta, impegnati nei rilievi e negli accertamenti utili ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.