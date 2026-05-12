Di corsa sul campo, con la vittoria all’esordio in Poule Scudetto sul Savoia che può valere una fetta di semifinale. Di corsa fuori, dove le scadenze per ottemperare alla prossima stagione, quella in cui il Barletta giocherà di nuovo tra i professionisti, incombono. Parola del numero 1 biancorosso Marco Arturo Romano.
Il 2-1 sul Savoia ha attestato la fame di Da Silva e compagni di arrivare in fondo. Per dare ulteriore sale a una stagione che, ricorda Romano…
In panchina a guidare il Barletta in Serie C ci sarà ancora Massimo Paci? 14 vittorie su 16 partite per l’allenatore dall’arrivo nella Città della Disfida. Un legame destinato a proseguire.
Due anni di presidenza, due promozioni. E anche se cercava di calmare chi tra dagli spalti nel corso dei festeggiamenti con la coppa della promozione in mano gli chiedeva la Serie B, Romano non nega le sue ambizioni. Partendo dal patrimonio di Barletta.